Cercle Finance • 20/04/2021 à 16:50
HP : la neutralité carbone envisagée d'ici 2025









(CercleFinance.com) - Le fabricant américain de PC et d'imprimantes HP Inc. a fait état mardi d'objectifs climatiques présentés comme 'ambitieux', visant notamment la neutralité carbone pour ses propres opérations d'ici à 2025. Dans un souci de mettre en place au plus vite un modèle d'économie dite 'circulaire', le groupe de Palo Alto (Californie) prévoit également d'éliminer la génération de déchets sur ses sites détenues en propre ou gérés à horizon 2025. D'ici à 2030, ce sont 75% de ses produits et de ses emballages qui devraient provenir de sources circulaires. HP entend par ailleurs atteindre la neutralité carbone pour la totalité de sa chaîne d'approvisionnement d'ici 2040, en réduisant de moitié ses émissions de gaz à effet de serre avant 2030.

