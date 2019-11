Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HP : l'offre de Xerox pourrait devenir hostile Cercle Finance • 22/11/2019 à 12:21









(CercleFinance.com) - Xerox présentera son offre sur HP 'directement aux actionnaires' si son offre n'est pas acceptée d'ici lundi 25 novembre, a indiqué le fabricant de copieurs. Dans une lettre envoyée aux membres du conseil d'administration de HP, Xerox estime que HP a refusé une offre raisonnable. Le groupe a indiqué être ' très surpris ' que le conseil d'administration de HP ' rejette ' sa ' proposition convaincante ' au prix de 22 dollars par action. HP a déclaré lundi dernier que l'offre 'avait été sous-évaluée de manière significative' par Xerox. 'Franchement, nous sommes déroutés par ce raisonnement dans la mesure où votre propre conseiller financier, Goldman Sachs, a fixé un objectif de cours de 14 dollars assorti d'une recommandation ' de vente 'pour les actions de HP après l'annonce du plan de restructuration le 3 octobre 2019', a déclaré Xerox.

Valeurs associées HP NYSE -0.25%