HP Inc.: une aide financière pour l'extension d'un site US

(CercleFinance.com) - Le Département américain du Commerce a annoncé mardi qu'il allait apporter au constructeur informatique HP Inc. une aide financière pouvant atteindre 50 millions de dollars.



Washington précise que le protocole d'accord signé avec le groupe technologique s'inscrit dans le cadre du plan de l'administration Biden-Harris visant à redynamiser l'industrie des semi-conducteurs aux Etats-Unis.



L'enveloppe doit permettre de financer l'extension et la modernisation de l'usine que le fabricant de PC et d'imprimantes exploite à Corvallis (Oregon), un site 'lab-to-fab' dont les activités s'échelonnent de la recherche et développement (R&D) à la fabrication d'équipements.



Elle doit également lui permettre de développer ses métiers liés aux microsystème électromécanique (MEMS) et aux puces microfluidiques.



L'annonce du projet - qui doit permettre la création de près de 150 emplois durant la phase de création et de 100 postes d'ouvriers - survient en pleine campagne présidentielle de Kamala Harris.



Le Département du Commerce précise que HP compte avoir recours à 100% d'énergies renouvelables au niveau du groupe d'ici à 2025, ce qui lui donnera doit par ailleurs à des crédits d'impôts.





