HP Inc: repli de 26% du BPA au 2e trimestre

(CercleFinance.com) - HP Inc a dévoilé mardi soir, au titre de son deuxième trimestre 2022-23, un BPA ajusté (non GAAP) en repli de 26% à 0,80 dollar, dans le haut donc de sa fourchette-cible de 0,73-0,83 dollar, avec une marge d'exploitation ajustée en baisse de 0,1 point à 8,7%.



Le chiffre d'affaires du fabricant de matériel informatique s'est établi à 12,9 milliards de dollars, en chute de 21,7% en données publiées et de 18% à taux de change constant, plombé à nouveau principalement par sa division de PC.



Pour l'ensemble de son exercice 2022-23, HP resserre sa fourchette-cible de BPA ajusté à entre 3,30 et 3,50 dollars (contre 3,20 à 3,60 dollars il y a trois mois), et vise toujours un flux de trésorerie disponible de l'ordre de trois à 3,5 milliards de dollars.





