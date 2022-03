HP Inc rachète Poly pour 3,3 milliards de dollars

(AOF) - HP Inc a annoncé un accord définitif pour acquérir Poly, un fournisseur mondial de premier plan de solutions de collaboration sur le lieu de travail, dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces pour 40 dollars par action, ce qui représente une valeur d'entreprise totale de 3,3 milliards de dollars, dette comprise. " L'acquisition accélère la stratégie de HP visant à créer un portefeuille davantage axé sur la croissance et renforce ses opportunités dans le domaine des solutions de travail hybrides ", a expliqué le fabricant de PC et d'imprimantes.

La transaction sera immédiatement relutive sur la croissance, les marges et le bénéfice par action ajusté de HP Inc.

HP prévoit de réaliser 500 millions de dollars de synergies de revenus d'ici l'année fiscale 2025 et d'accélérer la croissance des revenus de Poly à un taux de croissance annuel moyen d'environ 15 % au cours des trois premières années suivant la clôture de l'opération.

En outre, HP s'attend à ce que la transaction améliore les marges d'exploitation de Poly d'environ six points de pourcentage par rapport aux niveaux actuels d'ici l'année fiscale 2025, grâce à des économies d'échelle dans la chaîne d'approvisionnement, la fabrication et les frais généraux.

La clôture de l'opération est anticipée d'ici la fin de cette année.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Editeurs de logiciels : plusieurs acquisitions dans la santé

D'après le cabinet d'étude de marché IDC, le secteur de la santé devrait dépenser plus de 15 milliards de dollars dans le logiciel et les serveurs cloud d'ici 2023. Après que Microsoft a repris la société Nuance, qui mêle reconnaissance vocale et télémédecine, pour 16 milliards de dollars, c’est au tour d’Oracle de mener la plus grosse acquisition de son histoire en reprenant Cerner, numéro deux de la distribution de logiciels médicaux aux Etats-Unis. Le montant de cette opération, réalisée en cash, s’élève à 28,3 milliards de dollars. Cerner, qui a enregistré 5,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021, pourrait permettre à Oracle de renforcer ses positions dans le cloud alors que le groupe américain peine à se développer autant que ses principaux rivaux comme Google, Microsoft ou Amazon Web Services.

La guerre des talents a été encore renforcée par l’annonce de Facebook, qui compte réaliser 10.000 embauches d’ici cinq ans en Europe. Le manque de ressources humaines ne se limite ni à la France, ni à l’Europe : il est mondial. Ainsi 1,2 million d'ingénieurs informatiques devraient manquer en 2026 aux Etats-Unis. En France, selon Numeum, fédération du secteur du numérique, il manque environ 10.000 ingénieurs informatiques sur un total de 600.000 personnes employées par les éditeurs de logiciels et les entreprises de services numériques (SSII). Si le phénomène n’est pas nouveau, il s’intensifie. Il est renforcé à la fois par les embauches de certaines sociétés, à la recherche de développeurs pour internaliser leurs projets numériques essentiels, et par les fortes ambitions de certaines start-up.

Constructeurs informatiques : un recul des ventes qui devrait perdurer en 2022 - La tendance à la dégradation des ventes d'ordinateurs observée depuis le second semestre 2021 devrait se poursuivre et conduire à une baisse annuelle du nombre de PC commercialisés en 2022, excepté sur le segment professionnel. Ce créneau se porte bien car il bénéficie de l’essor du télétravail, qui impose aux entreprises d’acquérir des flottes d'ordinateurs portables. IDC prévoit ensuite que les ventes en volumes bénéficieront d’une hausse annuelle moyenne de 3,3% jusqu'en 2025. Elle devrait essentiellement provenir des achats de notebooks.