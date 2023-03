HP Inc : profits en retrait, mais publication rassurante

(AOF) - HP Inc a présenté des résultats en repli du fait des difficultés du marché des PC, mais un peu moins que prévu. Au premier trimestre, clos fin janvier, la société spécialisée dans les ordinateurs personnels et les imprimantes a vu son bénéfice net chuter de 55% à 487 millions de dollars, soit 49 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice a atteint 75 cents par action, dépassant de 1 cent le consensus. Son chiffre d'affaires a chuté de 18,8% à 13,8 milliards de dollars contre la prévision de marché de 14,12 milliards de dollars.

Les PC ont vu leurs revenus chuter de 24% (-20% à change constants) à 9,2 milliards de dollars et ils affichent une marge opérationnelle de 5,4%.

L'activité d'imprimantes de HP Inc. a, elle, enregistré des ventes en repli de 5% (-2% à change constants) à 4,6 milliards et elle affiche une marge opérationnelle de 18,9%.

Au deuxième trimestre, le concurrent de Dell cible un bénéfice par action ajusté compris entre 73 et 83 cents. Le marché vise 76 cents.

Sur l'exercice, le bénéfice par action ajusté est toujours anticipé entre 3,20 et 3,60 dollars.

