HP Inc plus pessimiste sur son bénéfice par action annuel

(AOF) - HP Inc est attendu en forte baisse à Wall Street après avoir lancé un avertissement sur ses résultats. Au troisième trimestre, clos fin juillet, la société spécialisée dans les ordinateurs personnels et les imprimantes a vu son bénéfice net chuter de 32% à 766 millions de dollars de dollars, soit 76 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice a atteint 86 cents par action, en ligne avec les attentes. Son chiffre d'affaires a reculé de 9,9% à 13,2 milliards de dollars, ressortant sous la prévision de marché de 13,37 milliards de dollars.

La division PC a vu ses revenus chuter de 11% (-8% à change constants) à 8,9 milliards de dollars et ils affichent une marge opérationnelle de 6,6%.

L'activité d'imprimantes de HP Inc. a, elle, enregistré des ventes en repli de 7% (-5% à change constants) à 4,3 milliards. Elle affiche une marge opérationnelle de 18,6%.

HP Inc a abaissé son objectif de profit annuel. " Bien que nous prévoyions un nouveau trimestre de croissance séquentielle au quatrième trimestre, l'environnement extérieur ne s'est pas amélioré aussi rapidement que prévu et nous modérons donc nos attentes " , a expliqué le PDG, Enrique Lores.

Sur l'exercice, le bénéfice par action ajusté est désormais anticipé entre 3,23 dollars et 3,35 dollars contre de 3,30 à 3,50 dollars auparavant. Le consensus s'élève à 3,37 dollars. Le free cash flow est désormais prévu à 3 milliards de dollars contre de 3 à 3,5 milliards de dollars précédemment.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Editeurs de logiciels

Belle dynamique

Selon le dernier classement Truffle 100, le chiffre d'affaires total du secteur en France a bondi de 15% l'an passé pour franchir la barre des 25 milliards d'euros. Le secteur a bénéficié d'un taux de croissance inédit et confirme sa reprise après la crise sanitaire. La croissance moyenne annuelle sur quinze ans est 12 fois plus élevée que celle du PIB ! Dassault Systèmes conserve la première place avec plus de 5,6 milliards d'euros de revenus l'an passé. Cegid, spécialiste des logiciels pour experts-comptables, et la fintech Murex se placent en seconde et troisième position avec respectivement 791 et 711 millions d'euros de chiffre d'affaires. La polarisation est une des caractéristiques du secteur : l'écart de chiffre d'affaires entre le 50e et le 100e éditeur s'est encore accru en 2022 pour atteindre près de 28 millions d'euros. Les performances ont été rehaussées car le taux de profitabilité (en pourcentage du chiffre d'affaires) est passé de 9,1 % à 10,4 %. Les perspectives sont bonnes car l'intelligence artificielle, perçue comme révolutionnaire, devrait tirer le marché en 2023, de même que la cybersécurité.

En savoir plus sur le secteur Informatique / ESN (entreprises de services du numérique)

Blues dans la cybersécurité

Une analyse de Gartner révèle que près de la moitié des responsables de la sécurité devraient changer d'emploi d'ici à 2025 en raison d'un stress trop élevé. Parmi eux, le quart devrait opter pour des fonctions complètement différentes. L'ancienneté moyenne d'un " CISO " (Chief information security officer) serait limitée à 26 mois. Les entreprises françaises, du fait de budgets trop limités, ne peuvent répondre qu'à la moitié des standards internationaux requis. Une pénurie de talents est également à déplorer alors que le marché français du numérique affronte une pénurie d'environ 15.000 personnes. Une rémunération insuffisante pourrait l'expliquer : la rémunération n'excèderait pas 200.000 euros en France, contre 800.000 euros environ dans le monde anglo-saxon pour les meilleurs postes.

En savoir plus sur le secteur Constructeurs informatiques

Nouveau recul historique des ventes d'ordinateurs

Après avoir déjà subi un fort recul l'an passé, le marché est confronté à une demande qui demeure faible. L'offre pâtit d'un excès de stocks, qui impacte les prix. Selon le cabinet IDC, les ventes de PC ont encore reculé de 29% au premier trimestre, pour tomber à moins de 57 millions d''unités. C'est bien moins que les 59,2 millions d'appareils vendus sur la même période en 2019, avant le Covid. La demande est en retrait pour les particuliers comme les entreprises, qui se sont équipés avec l'essor du télétravail. La hausse continue des taux d'intérêt aux Etats-Unis et en Europe, et son impact sur l'inflation, est également pénalisante. Parmi les leaders du marché, Lenovo, Dell et Asus ont affiché des baisses de volumes de plus de 30 %. HP a enregistré des ventes en recul de 24 %. Apple a affronté la plus forte chute, avec des ventes qui se sont effondrées de plus de 40% sur un an. Le groupe californien pourrait pâtir de son positionnement plutôt haut de gamme.