HP Inc: nouveaux rachats d'actions avec les trimestriels

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication trimestrielle, mercredi soir, HP Inc a fait part de la décision de son conseil d'administration, mardi, d'augmenter son autorisation de rachats d'actions pour la porter à 10 milliards de dollars au total.



Au titre de son troisième trimestre 2023-24, le groupe a engrangé un BPA ajusté (non GAAP) en repli de 3% à 0,83 dollar, dans le bas donc de sa fourchette-cible de 0,78-0,92 dollar, avec une marge d'exploitation ajustée en retrait de 0,7 point à 8,1%.



Le chiffre d'affaires du fabricant de matériel informatique s'est accru de 2,4% à 13,5 milliards de dollars (+3% à taux de changes constants), une croissance dans les PC ayant plus que compensé une légère baisse dans les imprimantes.



Affichant aussi un free cash-flow de 1,3 milliard de dollars sur le trimestre écoulé, HP vise des fourchettes-cibles pour l'ensemble de son exercice 2023-24, de 3,35-3,45 dollars pour le BPA ajusté (et non plus de 3,30-3,60 dollars) et de 3,1-3,6 milliards pour le FCF.





