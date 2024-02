Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client HP Inc: nouveau sponsor du Real de Madrid information fournie par Cercle Finance • 02/02/2024 à 12:30









(CercleFinance.com) - HP Inc. a annoncé vendredi la signature d'un accord de collaboration avec le Real Madrid, dont il va devenir l'un des sponsors maillot dès ce week-end.



Le fabricant américain d'ordinateurs portables, de PC de bureau et d'imprimantes indique qu'il va devenir le premier sponsor dont la marque va apparaître sur les manches des maillots du club de football madrilène.



Cette nouvelle tenue - qui continue de faire d'Emirates le principal sponsor maillot - doit être dévoilée ce dimanche, à l'occasion du derby devant opposer les Merengue à l'Atlético de Madrid.



HP précise que son logo apparaîtra également sur les maillots des équipes féminines du club, tout comme sur les tenues arborées par les équipes jeunes.



En parallèle, HP va devenir le nouveau partenaire technologique du club, avec lequel il va oeuvrer en vue d'accélérer la transformation numérique de ses installations, notamment au sein du stade Santiago Bernabeu, et de proposer de nouvelles expériences aux supporters.





