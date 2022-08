HP Inc.: le titre plombé par le pessimisme de Wells Fargo information fournie par Cercle Finance • 19/08/2022 à 16:33

(CercleFinance.com) - Le titre HP Inc. accuse vendredi l'un des plus fort replis du S&P 500, pénalisé par un abaissement du conseil de Wells Fargo qui s'inquiète de la baisse attendue de la demande de PC.



A 10h20 (heure de New York), l'action du fabricant informatique recule de 3,6% alors que l'indice S&P cède lui autour de 1%.



Les analystes de la banque américaine ont annoncé ce matin avoir abaissé leur conseil sur HP à 'sous-pondérer' avec un objectif de cours ramené à 30 dollars.



Dans sa note, Wells Fargo dit de plus en plus envisager un scénario selon lequel la valeur viendrait sous-performer le marché d'ici à la fin 2022 et au début de l'année 2023.



S'il se montre optimiste sur le flux de trésorerie dégagé par le groupe américain et sur la richesse de son portefeuille, qui s'étend des PC d'entreprise aux portables haut de gamme, en passant par les accessoires de jeux vidéo et les imprimantes, l'intermédiaire explique s'inquiéter d'une prochaine détérioration de la demande de PC et de la corrélation existant entre activité économique et impression, ce qui pourrait conduire selon lui à des révisions à la baisse des estimations du marché.