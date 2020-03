Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HP Inc : lancement de l'offre publique de Xerox Cercle Finance • 03/03/2020 à 15:04









(CercleFinance.com) - Xerox a annoncé lundi soir le lancement de son offre publique sur les actions HP Inc, à un prix de 24 dollars, dont 18,40 dollars en numéraire et 0,149 action Xerox pour chaque action HP apportée, offre qui doit expirer le 21 avril prochain. 'Les actionnaires de HP recevront 27 milliards de dollars en paiement liquide immédiat, tout en conservant du potentiel de hausse important à long terme via une participation dans le groupe combiné', affirme le fabricant de copieurs. De son côté, HP a indiqué que son conseil d'administration 'évaluera attentivement l'offre pour déterminer ce qui correspondra aux meilleurs intérêts du groupe et des actionnaires', et conseille en attendant à ces derniers de ne pas prendre de décision.

