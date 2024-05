Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client HP Inc: hausse de 4% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/05/2024 à 10:20









(CercleFinance.com) - HP Inc a dévoilé mercredi soir, au titre de son deuxième trimestre 2023-24, un BPA ajusté (non GAAP) en hausse de 4% à 0,82 dollar, au sein donc de sa fourchette-cible de 0,76-0,86 dollar, avec une marge d'exploitation ajustée en amélioration de 0,2 point à 8,8%.



Le chiffre d'affaires du fabricant de matériel informatique s'est tassé de 0,8% à 12,8 milliards de dollars (-1,2% à taux de changes constants), une légère hausse dans les PC ayant été plus que contrebalancée par une nette baisse dans les imprimantes.



'Alors que le marché se redresse et que de nouveaux PC adaptés à l'intelligence artificielle sont introduits, nous sommes en bonne position pour une croissance rentable à travers nos activités', affirme son CEO Enrique Lores.



Affichant un free cash-flow de 0,5 milliard de dollars sur le trimestre écoulé, HP vise des fourchettes-cibles pour l'ensemble de son exercice 2023-24, de 3,30-3,60 dollars pour le BPA ajusté et de 3,1-3,6 milliards pour le FCF.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.