HP Inc: hausse de 11% du BPA au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - HP Inc a dévoilé mercredi soir, au titre de son premier trimestre 2023-24, un BPA ajusté (non GAAP) en hausse de 11% à 0,81 dollar, au milieu donc de sa fourchette-cible de 0,76-0,86 dollar, avec une marge d'exploitation ajustée en amélioration de 0,8 point à 8,4%.



Le chiffre d'affaires du fabricant de matériel informatique a reculé de 4,4% à 13,2 milliards de dollars, dont une baisse de 4,9% à taux de changes constants, avec des contractions du même ordre dans ses activités de PC et d'imprimantes.



Affichant aussi un free cash-flow quasiment nul sur les trois premiers mois de l'exercice, HP confirme viser des fourchettes-cibles de 3,25-3,65 dollars pour le BPA ajusté et de 3,1-3,6 milliards pour le FCF sur l'ensemble de 2023-24.





