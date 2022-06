Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HP Inc: fourchette-cible de BPA resserrée en hausse information fournie par Cercle Finance • 01/06/2022 à 09:08









(CercleFinance.com) - HP Inc a indiqué mardi soir anticiper désormais, pour l'ensemble de l'exercice 2021-22, un BPA ajusté entre 4,24 et 4,38 dollars, à comparer à une fourchette-cible de 4,18-4,38 dollars il y a trois mois, et tabler toujours sur un free cash-flow d'au moins 4,5 milliards.



Au titre de son deuxième trimestre comptable, il a publié un BPA ajusté en hausse de 16% à 1,08 dollar, soit le haut de sa fourchette-cible qui allait de 1,02 à 1,08 dollar, malgré une marge opérationnelle ajustée en retrait de 0,3 point à 8,8%.



Le fournisseur de matériel informatique a vu ses revenus augmenter de 3,9% à 16,5 milliards de dollars (+4,9% à taux de changes constants), avec une contraction de 7% en imprimantes, mais une croissance de 9% en ordinateurs personnels.





