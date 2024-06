Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client HP Inc.: directrice financière recrutée chez Medtronic information fournie par Cercle Finance • 26/06/2024 à 16:45









(CercleFinance.com) - HP Inc. a annoncé mercredi la nomination de Karen Parkhill au poste de directrice financière, un poste qu'elle endossera à compter du 5 août.



Le fabricant américain d'imprimantes et d'ordinateurs indique que Karen Parkhill occupait le même poste depuis 2016 chez Medtronic, un spécialiste des dispositifs médicaux coté à Wall Street.



Elle avait démarré sa carrière dans la banque d'investissement, chez JP Morgan.



Tim Brown, qui occupait le rôle de directeur financier à titre intérimaire, est de son côté appelé à reprendre ses fonctions de responsable des finances de la branche d'imprimantes.





