HP Inc: deux nouveaux ordinateurs tournés vers l'IA

(CercleFinance.com) - HP Inc. a dévoilé deux nouveaux ordinateurs tournés vers l'IA, dont l'OmniBook Ultra, un ordinateur portable que le groupe américain présente comme le plus performant aujourd'hui dans le domaine.



L'appareil HP OmniBook Ultra, qui est doté d'un écran de 14 pouces, devrait être disponible à compter du mois d'août à partir de 1449,99 dollars, tandis que le PC de bureau HP OmniStudio X 27 - équipé lui d'un écran de 31,5 pouces - sera commercialisé à partir de 1149,99 dollars.



Dans un communiqué, le constructeur informatique précise que les deux modèles bénéficieront de fonctionnalités liées à l'IA générative qui permettront, par exemple, aux utilisateurs de communiquer en temps réel dans 40 langues, de bénéficier des conseils de leur propre coach personnel en matière de communication afin de préparer leurs présentations ou d'éditer des vidéos 'comme des pros'.



Les deux appareils intégreront aussi l'outil 'Z by HP AI Studio', une station de travail développé avec Galileo qui devrait être commercialisée cet automne.





