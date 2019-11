Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HP Inc : consensus battu au 4e trimestre Cercle Finance • 27/11/2019 à 07:55









(CercleFinance.com) - HP Inc a publié mardi soir un BPA ajusté en hausse de 11% à 60 cents, dépassant de deux cents le consensus, et une marge opérationnelle ajustée en progression de 0,3 point à 7,3% au titre du trimestre écoulé. La société de matériel informatique a vu ses revenus stagner (+0,3%) à 15,4 milliards de dollars en publié, mais augmenter de 1,8% à taux de changes constants, un gain de 5% en ordinateurs personnels ayant compensé une baisse symétrique en imprimantes. Affichant sur l'ensemble de l'exercice 2018-19 un BPA ajusté en hausse de 11% à 2,24 dollars, supérieur donc à sa fourchette cible de 2,18-2,22 dollars, HP Inc l'anticipe entre 2,24 et 2,32 dollars pour 2019-20.

Valeurs associées HP NYSE -1.07%