HP Inc : BPA meilleur que prévu au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - HP Inc a publié lundi soir un BPA ajusté en hausse de 25% à 65 cents, dépassant d'une dizaine de cents le consensus, et une marge opérationnelle ajustée en progression de 1,2 point à 8,1% au titre de son premier trimestre comptable. La société de matériel informatique a vu ses revenus se tasser de 0,6% à 14,6 milliards de dollars en publié, mais augmenter de 0,5% à taux de changes constants, un gain de 4% en ordinateurs personnels ayant compensé une baisse de 6% en imprimantes. Sur ces bases, le groupe de Palo Alto a révisé en hausse sa fourchette cible de BPA ajusté pour l'ensemble de l'exercice en cours, l'anticipant désormais entre 2,33 et 2,43 dollars, au lieu de 2,24 à 2,32 dollars précédemment.

