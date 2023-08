HP Inc: BPA en baisse de 17% au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 30/08/2023 à 07:35

(CercleFinance.com) - HP Inc a dévoilé mardi soir, au titre de son troisième trimestre 2022-23, un BPA ajusté (non GAAP) en diminution de 17% à 0,86 dollar, en milieu donc de sa fourchette-cible de 0,81-0,91 dollar, avec une marge d'exploitation ajustée en baisse de 0,6 point à 8,8%.



Le chiffre d'affaires du fabricant de matériel informatique s'est établi à 13,2 milliards de dollars, en recul de 9,9% en données publiées et de 7,4% à taux de changes constants, avec des baisses à la fois dans ses activités de PC et d'imprimantes.



Pour l'ensemble de son exercice 2022-23, HP prévoit désormais un BPA ajusté entre 3,23 et 3,35 dollars (contre 3,30 à 3,50 dollars il y a trois mois), et un flux de trésorerie disponible de l'ordre de trois milliards de dollars (et non plus d'environ trois à 3,5 milliards).