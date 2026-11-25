(Zonebourse.com) - HP Inc. bondit de 11% à 31 USD mercredi à Wall Street au lendemain d'une publication traduisant une fin d'exercice en beauté, avec des bénéfices et des revenus meilleurs que prévu, permettant à son conseil d'administration de relever son dividende.

Le fabricant d'ordinateurs et d'imprimantes a dévoilé, au titre de son 4e trimestre 2025-2026, un BPA ajusté en recul de 10,8% sur un an, à 0,83 USD, mais dépassant de 11% le consensus, tandis que sa marge opérationnelle ajustée s'est contractée de 1,8 point à 6,2%.

Son chiffre d'affaires s'est accru de 9,3% à 16 MdsUSD, contre 15,42 MdsUSD attendus par les analystes, la croissance vigoureuse des revenus des PC ( 14% à 11,8 MdsUSD) ayant largement compensé le tassement des revenus des imprimantes (-1% à 4,3 MdsUSD).

"Nous avons poursuivi le développement de nos activités à plus forte valeur ajoutée, les PC intégrant l'IA représentant près de 60% de nos livraisons, tout en prenant des mesures pour faire face aux pressions sur les coûts des composants de mémoire et de stockage", souligne le CEO par intérim, Bruce Broussard.

"Nous avons accru notre chiffre d'affaires de 9,5% sur l'exercice 2026, atteint nos objectifs annuels, dépassé notre objectif de flux de trésorerie disponible et redistribué 2,3 MdsUSD à nos actionnaires, malgré un environnement difficile", note de son côté la CFO, Karen Parkhill.

HP anticipe un BPA ajusté compris entre 3,15 et 3,45 USD, ainsi qu'un free cash-flow compris entre 2,9 et 3,1 MdsUSD pour le nouvel exercice, à comparer à un BPA ajusté de 3,33 USD et à un free cash-flow de 3,33 MdsUSD enregistrés sur l'exercice écoulé.

"La direction a indiqué que ses perspectives pour l'exercice 2027 reflétaient une approche prudente face aux pressions persistantes sur les coûts et la demande, tout en se disant confiante dans sa capacité à améliorer la rentabilité tout au long de l'année", souligne RBC Capital Markets.

Par ailleurs, le conseil d'administration de HP a décidé de porter le dividende trimestriel à 0,31 USD par action, contre 0,30 USD précédemment. Le nouveau dividende sera mis en paiement le 6 janvier prochain au profit des actionnaires inscrits en compte au 9 décembre.

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