HP Enterprise : relèvement d'objectifs pour 2020-21

(CercleFinance.com) - Affichant une baisse moins forte que prévu de son BPA ajusté trimestriel, HP Enterprise a relevé mardi soir sa fourchette cible de BPA ajusté pour l'exercice 2020-21, à entre 1,60 et 1,78 dollar, à comparer à entre 1,56 et 1,76 dollar en estimation précédente. Au titre de son quatrième trimestre 2019-20, le groupe de services informatiques a réalisé un BPA ajusté en repli de 25,5% à 37 cents, dépassant toutefois sa dernière fourchette cible (32 à 36 cents) ainsi que l'estimation moyenne des analystes. HP Enterprise a vu ses revenus se maintenir stables en comparaison annuelle à 7,2 milliards de dollars, mais augmenter de 6% en rythme séquentiel 'avec une accélération particulière dans les domaines de croissance clés', selon son CEO Antonio Neri.

