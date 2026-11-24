Le fabricant américain d'ordinateurs et d'imprimantes clôture son exercice sur des résultats supérieurs aux attentes, malgré une chute des volumes de PC et une nette érosion de sa rentabilité. Après avoir initialement bondi, le titre cède 3% dans les échanges après-Bourse, les investisseurs semblant davantage préoccupés par les perspectives bénéficiaires pour 2027.

HP Inc. a enregistré une hausse de 9,3% de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, à 16 MdsUSD, contre 15,42 MdsUSD attendus par les analystes. Le bénéfice ajusté par action ressort à 0,83 dollar, dépassant de 11% le consensus, mais reculant de 10,8% sur un an malgré une contribution favorable de 0,15 dollar liée aux remboursements de droits de douane.

La division informatique affiche une croissance de 14% de ses revenus, portée par les ventes d'équipements professionnels ( 23%), tandis que celles destinées au grand public reculent de 7%. Cette performance masque toutefois une chute de 29% des volumes livrés, illustrant le renchérissement des équipements et la montée en gamme du groupe. Les ordinateurs intégrant des capacités d'intelligence artificielle représentent désormais près de 60% des livraisons.

L'essor de l'IA apparaît néanmoins comme une arme à double tranchant pour HP. L'appétit des centres de données pour les mémoires électroniques entretient les tensions sur les approvisionnements et les prix des composants. La marge opérationnelle de la division informatique est ainsi tombée à 3%, contre 5,8% un an auparavant. L'activité d'impression amortit cette dégradation, avec une marge de 19,7% malgré des ventes en recul de 1%.

Pour 2027, HP anticipe un bénéfice ajusté par action compris entre 3,15 et 3,45 dollars. Ces prévisions doivent toutefois être relativisées, puisque le groupe exclura désormais les rémunérations en actions de ses résultats ajustés, un changement comptable qui aurait majoré de 0,38 dollar le bénéfice par action de 2026. À méthodologie constante, le milieu de la fourchette implique donc un recul de 11% des bénéfices. Le groupe prévoit néanmoins une amélioration progressive de sa rentabilité au cours de l'exercice.