HP : Credit Suisse reste Neutre

(AOF) - Credit Suisse a confirmé sa recommandation Neutre et son objectif de cours de 18 dollars sur HP Inc après l'annonce des résultats trimestriels. « Le débat à propos de HP reste centré sur le projet d'acquisition de Xerox ; bien que nous n'ayons rien appris de nouveau, nous continuons de croire que la consolidation au sein de l'industrie de l'impression a du sens et nous voyons un potentiel important de réduction des coûts si les deux entreprises se regroupent », indique le bureau d'études.

Cela dit, l'endettement issu de l'opération telle qu'elle est actuellement proposée représente un risque important.