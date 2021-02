Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client HP : acquisition du fabricant d'accessoires de jeu HyperX Cercle Finance • 24/02/2021 à 16:37









(CercleFinance.com) - HP a annoncé mercredi avoir conclu un accord définitif en vue de faire l'acquisition de HyperX, la filiale d'accessoires de jeu de l'entreprise de produits informatiques Kingston Technology. Le catalogue d'HyperX inclut - entre autres - des microphones, des kits d'écouteurs, des claviers, des souris et des tapis de souris. Le secteur du jeu sur PC est considéré comme l'un des plus dynamiques de l'industrie du jeu vidéo, avec un marché qui devrait atteindre 70 milliards de dollars en 2023, rien pour ce qui concerne le matériel informatique. Le marché des périphériques est, lui, attendu autour de 12 milliards de dollars à horizon 2024, en particulier grâce au dynamisme du segment des accessoires pour jeux. L'acquisition, qui devrait être bouclée dans le courant du deuxième trimestre de l'année, est estimée à 425 millions de dollars.

Valeurs associées HP NYSE +1.48%