Howmet recule après l'annonce de l'accord conclu par GE Aerospace pour le rachat de CPP pour près de 12 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 septembre - ** Le titre du fabricant de pièces aéronautiques Howmet Aerospace HWM.N a reculé de 5,3 % après que GE Aerospace GE.N a annoncé avoir conclu un accord en vue d'acquérir le fabricant de pièces moulées Consolidated Precision Products

** Le constructeur de moteurs GE s'est engagé à racheter CPP aux sociétés d'investissement Warburg Pincus et Berkshire Partners pour 11,75 milliards de dollars

** Cette transaction intervient quelques jours après qu’Elon Musk, directeur général de SpaceX SPCX.O , a fait part des ambitions de son entreprise de se lancer dans la fabrication en interne d’aubes et de pales de turbines à gaz

** GE pourrait ainsi renforcer son contrôle sur une source clé de pièces moulées de précision utilisées dans les moteurs à réaction

** L’objectif de cours médian des 24 courtiers couvrant GE s’établit à 400 dollars, tandis que celui des 23 courtiers couvrant HWM est de 335 dollars – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année (en date de la dernière clôture), GE affiche une hausse de 5 % et HWM de 22 %