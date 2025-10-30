Howmet Aerospace revoit à la hausse ses prévisions annuelles en raison de la forte demande de jets

Howmet revoit à la hausse ses prévisions de revenus et de bénéfices pour 2025 en raison de la forte demande d'avions

Prévoit un chiffre d'affaires de 9 milliards de dollars en 2026, en hausse de 10 % par rapport à l'année précédente

Les bénéfices du troisième trimestre dépassent les estimations

Howmet Aerospace HWM.N a relevé jeudi ses prévisions de revenus et de bénéfices annuels, car le fabricant de pièces moulées et de fixations s'attend à une augmentation de la demande grâce à la production accrue d'avions commerciaux.

Une série de commandes d'avions chez Airbus AIR.PA et Boeing BA.N , en raison de la résistance de la demande de transport aérien, a profité à des fournisseurs comme Howmet.

Inversement, alors que les constructeurs d'avions s'efforcent de répondre à la demande dans un contexte de défis liés à la production et à la chaîne d'approvisionnement, la société a également constaté une augmentation de la demande de pièces détachées de la part des compagnies aériennes qui volent plus longtemps sur des jets plus anciens.

Howmet a déclaré qu'elle s'attendait à ce que son chiffre d'affaires atteigne environ 9 milliards de dollars en 2026, soit une croissance de 10 % d'une année sur l'autre.

"En ce qui concerne 2026, le trafic aérien continue de croître et le carnet de commandes des avions commerciaux s'étend sur toute la décennie, ce qui assure à la fois une solide demande d'équipements d'origine pour l'aérospatiale commerciale et une demande croissante de pièces détachées pour les moteurs", a déclaré John Plant, directeur général de Howmet.

Au début du mois, le principal client Boeing BA.N a reçu l'autorisation d'augmenter la production mensuelle de son avion à fuselage étroit le plus vendu, le 737 MAX, à 42 par mois, au lieu de 37.

Airbus AIR.PA , un autre client clé, n'a cependant pas de rythme de construction précis pour son best-seller, l'A320, avait déclaré Plant lors de la conférence téléphonique sur les résultats de la société en juillet.

Le fabricant de pièces d'avion prévoit un chiffre d'affaires pour 2025 compris entre 8,18 et 8,2 milliards de dollars, contre une prévision précédente de 8,08 à 8,18 milliards de dollars.

Il a également relevé son estimation de bénéfice ajusté, qui devrait se situer entre 3,66 et 3,68 dollars par action, contre 3,56 à 3,64 dollars précédemment.

Dans le même temps, Howmet a déclaré qu'elle avait l'intention de répercuter sur ses clients les coûts élevés liés aux matériaux de fabrication tels que l'aluminium et l'acier, afin d'atténuer les effets des droits de douane.

Pour le troisième trimestre, la société a annoncé un bénéfice ajusté de 95 cents par action, dépassant les attentes de Wall Street qui tablait sur 91 cents par action.

Le chiffre d'affaires trimestriel de 2,09 milliards de dollars a également dépassé les estimations des analystes, qui étaient de 2,04 milliards de dollars.