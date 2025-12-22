Howmet Aerospace rachète l'unité de Stanley Black & Decker pour 1,8 milliard de dollars

Howmet Aerospace HWM.N a déclaré lundi qu'elle allait acquérir Consolidated Aerospace Manufacturing, un fabricant de produits pour l'aérospatiale et la défense, auprès de Stanley Black & Decker SWK.N pour un prix d'achat entièrement en espèces d'environ 1,8 milliard de dollars.