 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Howmet Aerospace rachète l'unité de Stanley Black & Decker pour 1,8 milliard de dollars
information fournie par Reuters 22/12/2025 à 14:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Howmet Aerospace HWM.N a déclaré lundi qu'elle allait acquérir Consolidated Aerospace Manufacturing, un fabricant de produits pour l'aérospatiale et la défense, auprès de Stanley Black & Decker SWK.N pour un prix d'achat entièrement en espèces d'environ 1,8 milliard de dollars.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

HOWMET AEROSPACE
203,410 USD NYSE 0,00%
STNLY BLCK&DECK
72,720 USD NYSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le ministre danois des Affaires étrangères Lars Lokke Rasmussen, le 17 septembre 2025 à Copenhague ( Ritzau Scanpix / Emil Nicolai Helms )
    Envoyé spécial américain au Groenland: le Danemark, "indigné", convoque l'ambassadeur américain
    information fournie par AFP 22.12.2025 14:55 

    Le Danemark, "indigné", a annoncé lundi la convocation prochaine de l'ambassadeur des États-Unis à Copenhague après que le président américain Donald Trump a annoncé la nomination d'un envoyé spécial pour le Groenland, territoire autonome danois qu'il a menacé ... Lire la suite

  • Voici pourquoi la bulle IA pourrait éclater en 2026 !
    Voici pourquoi la bulle IA pourrait éclater en 2026 !
    information fournie par Ecorama 22.12.2025 14:40 

    Après une année 2025 marquée par des hausses boursières généralisées, les interrogations se multiplient sur la valorisation des entreprises liées à l'intelligence artificielle. Entre dettes publiques, volatilité des crypto-actifs et décisions de la Réserve fédérale, ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 22.12.2025 14:24 

    (Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, Micron, fabricants de puces, Coty, Netflix, Paramount Skydance, Oracle) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse ... Lire la suite

  • Image tirée d'une vidéo publiée sur le compte X de la secrétaire américaine à la Sécurité intérieure, Kristi Noem, montrant un avion des garde-côtes américains survolant un pétrolier, amarré au Venezuela, avant de l'intercepter le 20 décembre 2025 ( Compte X de la secrétaire américaine à la Sécurité intérieure Kristi Noem / Handout )
    Crise USA-Venezuela: le pétrole, au cœur du bras de fer entre Trump et Maduro
    information fournie par AFP 22.12.2025 14:18 

    La multiplication des interventions des Etats-Unis contre des navires chargés de pétrole vénézuélien menace d’asphyxier l’économie vénézuélienne, tout en alimentant la ritournelle du pouvoir: Donald Trump cherche à renverser Nicolas Maduro pour contrôler les richesses ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank