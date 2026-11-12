Howard Lutnick sur la sellette après le scandale Nvidia

La Maison-Blanche envisagerait de se séparer de son secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, sur fond de tensions internes concernant les restrictions américaines sur les exportations de semi-conducteurs vers la Chine.

Selon Reuters, qui cite deux sources proches du dossier, plusieurs hauts responsables de la Maison-Blanche discuteraient de l'avenir de Howard Lutnick au sein de l'administration Trump. L'ancien patron de l'entreprise financière Cantor Fitzgerald fait l'objet de critiques croissantes concernant sa gestion des restrictions technologiques visant la Chine, des tensions exacerbées par la démission jeudi de Jensen Huang, le patron emblématique de Nvidia, après les révélations de sa liaison avec Alice Huang, soupçonnée par les autorités américaines d'espionnage pour Pékin.

Les difficultés de Lutnick dépassent ce scandale, puisque plusieurs parlementaires, républicains comme démocrates, reprochent au département du Commerce son manque de fermeté envers certaines entreprises chinoises soupçonnées de contourner les sanctions américaines pour accéder aux puces avancées de Nvidia.

Selon Axios, Lutnick aurait notamment freiné à plusieurs reprises la volonté de Donald Trump de durcir les contrôles, par crainte de déclencher une nouvelle guerre commerciale avec Pékin. Cette position l'aurait placé en opposition avec plusieurs poids lourds de l'administration, notamment le secrétaire au Trésor Scott Bessent et le secrétaire d'État Marco Rubio.

Un éventuel départ de Lutnick pourrait ouvrir la voie à un durcissement des restrictions sur les semi-conducteurs, avec des conséquences potentiellement importantes pour Nvidia et l'ensemble de l'écosystème de l'intelligence artificielle.

Pour l'heure, aucune décision n'a été annoncée et un responsable de la Maison-Blanche assure que Donald Trump conserve toute sa confiance en son secrétaire au Commerce.