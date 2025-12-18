Howard Hughes rachète Vantage pour 2,1 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Howard Hughes Holdings HHH.N a déclaré jeudi qu'il allait acquérir Vantage Group Holdings, une société privée d'assurance spécialisée soutenue par Carlyle et Hellman & Friedman, pour environ 2,1 milliards de dollars.