Houlihan Lokey achève l’intégration de GCA

Scott Beiser, PDG de Houlihan Lokey, a déclaré : "500 nouveaux collaborateurs à travers le monde ont désormais rejoint Houlihan Lokey. Nous disposons de capacités sans précédent pour continuer à offrir à nos clients l'excellente qualité de service dont nous sommes particulièrement fiers. La grande proximité culturelle entre nos deux firmes a largement contribué au succès de notre intégration. Nous sommes impatients de travailler avec nos nouveaux associés en Europe, aux États-Unis et dans la région Asie-Pacifique, et de profiter des avantages substantiels que ce rapprochement crée ”.

