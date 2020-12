Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hôtellerie/Restauration: Le Maire met les assureurs en demeure Reuters • 04/12/2020 à 09:14









PARIS, 4 décembre (Reuters) - Bruno Le Maire a mis en demeure vendredi matin les compagnies d'assurance d'accepter de geler leurs primes pour le secteur de l'hôtellerie-restauration faute de quoi le gouvernement soutiendra un amendement du Sénat leur imposant une contribution exceptionnelle de 1,2 milliard d'euros. "Moi, je considère que c'est vraiment traiter les problèmes à la hache et que ce n'est jamais la bonne solution, mais si les assureurs ne trouvent pas eux-mêmes la porte de sortie, nous n'aurons pas d'autres choix que de maintenir ce prélèvement obligatoire de 1,2 milliard", a dit le ministre de l'Economie et des Finances sur RMC et BFMTV. "La balle est dans leur camp", a-t-il ajouté. "Il faut qu'ils donnent une réponse positive au gel des cotisations d'assurance pour le secteur H&R (hôtellerie et restauration)." Cet amendement du Sénat a été intégré au projet de loi de finances qui va revenir en deuxième lecture à l'Assemblée nationale, où l'exécutif dispose de la majorité. La plupart des contrats en vigueur ne couvrent pas les risques liés à la pandémie de coronavirus et des dizaines de contentieux ont été portés devant les tribunaux par des établissements contraints d'arrêter leurs activités en raison de la crise sanitaire. (Jean-Stéphane Brosse et Henri-Pierre André)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.