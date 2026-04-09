Hormuz quasiment à l'arrêt, l'Iran demandant aux navires de suivre un itinéraire passant par ses eaux

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'IRGC veut que les navires passent près d'une île iranienne, selon Tasnim

* Le trafic est bien inférieur à 10 % des volumes normaux

* Le patron de Mitsui Shipping déclare attendre des conseils en matière de sécurité

(Plus de détails et de commentaires) par Jonathan Saul et Ahmad Ghaddar

Le Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran (IRGC) a averti les navires de suivre une route passant par ses eaux territoriales lorsqu'ils traversent le détroit d'Ormuz dans le Golfe, le trafic étant resté jeudi bien en deçà de 10 % des volumes normaux.

Mitsui O.S.K. Lines 9104.T , l'une des trois grandes compagnies maritimes japonaises, fait partie de ceux qui sont pris dans la confusion alors que les entreprises tentent de déterminer l'impact du cessez-le-feu de deux semaines entre les États-Unis et l'Iran.

"Il faut confirmer que les risques de sécurité sont suffisamment faibles", a déclaré Jotaro Tamura, président-directeur général, lors d'une interview accordée à Reuters jeudi.

La compagnie a récemment réussi à faire sortir du détroit trois pétroliers, l'un chargé de gaz naturel liquéfié et les deux autres de gaz de pétrole liquéfié (GPL) pour la cuisine.

Tamura a déclaré que l'entreprise attendait les directives du gouvernement japonais sur la manière de procéder dans le cadre du cessez-le-feu de deux semaines.

LARAK ROUTE

L 'IRGC souhaiteque les naviresnaviguent dans les eaux iraniennes autour de l'île de Larak afin d'éviter le risque de mines navales dans les voies habituelles du détroit, a rapporté jeudi l'agence de presse semi-officielle iranienne Tasnim.

Les navires doivent entrer dans le détroit au nord de l'île de Larak et en sortir juste au sud jusqu'à nouvel ordre, en coordination avec la marine du CGRI, selon Tasnim qui cite le CGRI.

« Il existe une possibilité réaliste de risque continu pour les transits non autorisés dans le détroit d'Ormuz ainsi que pour les navires affiliés à Israël et aux États-Unis qui tentent de le traverser », a déclaré la société britannique de sécurité maritime Ambrey dans un avis.

"Même des navires apparemment autorisés ont été refoulés au cours des dernières semaines à mi-parcours", a-t-elle ajouté.

PETIT TRAFIC

Six navires seulement ont traversé le détroit au cours des dernières 24 heures, contre environ 140 en temps normal, selon les données de suivi des navires publiées jeudi.

Il s'agit d'un pétrolier et de cinq vraquiers, selon les données de Kpler, Lloyd's List Intelligence et Signal Ocean.

Un chimiquier devait traverser à destination de l'Inde, selon les données de MarineTraffic et Pole Star Global.

"La plupart des compagnies maritimes devraient rester prudentes, et deux semaines ne suffiront pas à résorber le retard, même en cas d'augmentation marquée du trafic", a déclaré Torbjorn Soltvedt, de la société de renseignement sur les risques Verisk Maplecroft.

Plus de 180 pétroliers transportant environ 172 millions de barils de pétrole brut et de produits raffinés restent bloqués dans le Golfe, selon la société de suivi des navires Kpler.

UN SYSTÈME DE PÉAGE?

Les médias ont suggéré que l'Iran pourrait vouloir faire payer un péage aux navires qui passent par là, certains avançant le chiffre de 2 millions de dollars, et les données de suivi des navires ont montré que certains navires, tels que le pétrolier GPL Pine Gas battant pavillon indien, empruntent déjà l'itinéraire inhabituel qui contourne l'île de Larak.

L'officier en chef du Pine Gas , Sohan Lal, a déclaré à Reuters que le navire n'avait pas payé de "péage" à l'Iran pour transiter et qu'il n'avait pas été arraisonné par le Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran lorsqu'il avait quitté le Golfe en empruntant cet itinéraire.

Les dirigeants occidentaux se sont opposés à toute taxe imposée par l'Iran aux navires empruntant le détroit d'Ormuz.

Le détroit d'Ormuz est fermé et l'Iran doit l'ouvrir sans conditions, a déclaré jeudi le directeur général d'ADNOC, géant pétrolier des Émirats arabes unis. .

L'INDE ASSOUPLIT SES RÈGLES

Afin d'accélérer les livraisons d'énergie en provenance du Golfe, l'Inde a récemment accordé des dérogations pour permettre à deux cargaisons iraniennes à bord d'un vieux pétrolier et d'un autre faisant l'objet de sanctions internationales d'entrer dans ses ports, ont déclaré jeudi deux fonctionnaires au fait de la question.

Deuxième importateur mondial de GPL utilisé pour la cuisine, l'Inde est confrontée à la pire crise du gaz qu'elle ait connue depuis des décennies, et le gouvernement a mis en place un système de rationnement pour garantir l'approvisionnement des ménages.

LES PROPRES NAVIRES DE L'IRAN

Le mois dernier, les États-Unis ont accordé une dérogation temporaire surprise sur les exportations de pétrole iranien , qui doit prendre fin le 19 avril, dans le but de soutenir l'offre mondiale et d'atténuer la hausse des prix du carburant.

Les prix du pétrole ont augmenté d'environ 50 % depuis le début de la guerre contre l'Iran, le 28 février, et le prix moyen de l'essence au détail aux États-Unis a récemment dépassé les 4 dollars le gallon pour la première fois en plus de trois ans.

Un pétrolier battant pavilloniranien et un pétrolier de soutage ont emprunté le détroit au cours des dernières 24 heures, selon l'analyse de Charlie Brown, conseiller principal du groupe de défense américain United Against Nuclear Iran (UANI), qui surveille le trafic pétrolier lié à l'Iran.

Depuis le 28 février, au moins 23 pétroliers battant pavillon iranien ont atteint l'Asie, maintenant leur rythme par rapport aux niveaux d'avant-guerre, a déclaré M. Brown.