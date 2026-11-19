(Zonebourse.com) - Les exportations horlogères suisses ont progressé de 9,1% en octobre, signant leur cinquième mois consécutif de croissance. Portée par les Etats-Unis et l'Europe, la reprise gagne désormais l'ensemble des gammes de prix. La Chine reste toutefois à la traîne, ce qui n'a pas échappé aux analystes.

Tic tac, tic tac... L'horlogerie suisse a-t-elle retrouvé son rythme ? En octobre, les exportations de montres helvétiques ont progressé de 9,1% sur un an, à 2,46 milliards de francs suisses (CHF). Et "sur les dix premiers mois de l'année, elles atteignent près de 22 MdsCHF, en hausse de 3,4%", relève Jie Zhang, analyste chez AlphaValue.

Le secteur enchaîne ainsi un cinquième mois consécutif de croissance, rappelle Bernstein. En malgré un jour ouvré de moins qu'en octobre 2025, la progression sous-jacente des exportations avoisinerait 14% pour des volumes en hausse de 12,9%.

Autre motif de satisfaction : le redressement, concentré sur le haut de gamme en 2025, s'étend désormais progressivement à l'ensemble des segments de prix. Concrètement, les modèles de plus de 3 000 CHF affichent une croissance de 9% en valeur, tandis que ceux compris entre 500 et 3 000 CHF renouent avec la hausse ( 6,6%). Les montres de 200 à 500 CHF se distinguent aussi avec un bond de 31,2%.

Deux marchés, deux vitesses

Sur le plan géographique, les Etats-Unis continuent de tirer le secteur, avec une envolée des exportations de 60,8% en octobre, même si cette performance bénéficie d'une base de comparaison favorable liée aux droits de douane. L'Europe n'est pas en reste : les exportations vers le Vieux Continent sont en hausse de 9,2%.

A l'inverse, la situation est moins réjouissante en Asie, avec des exportations en baisse de 12,1% en Chine, de 2,1% au Japon et de 14,4% à Singapour. Hong Kong fait néanmoins figure d'exception ( 7,3%).

Cette dynamique a d'ailleurs poussé Richemont à poursuivre la rationalisation de son réseau de distribution et la maîtrise de ses coûts dans le pays. Une stratégie jugée prudente par Bernstein, qui estime qu'elle pourrait permettre au groupe d'améliorer ses marges et de profiter davantage du dynamisme des marchés occidentaux.

Le courtier conserve d'ailleurs Richemont parmi ses valeurs favorites du luxe, avec une recommandation à "surperformance" et un objectif de cours de 215 CHF. Il se montre plus réservé sur Swatch Group, suivi à "performance de marché", avec une cible de 195 CHF.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.