HORIZONTAL SOFTWARE : l'action sur les coûts permet un redressement des comptes

Confortés par la bonne dynamique commerciale et la poursuite des effets du plan de réduction des coûts (2,3 millions d'euros attendus sur l'ensemble de l'exercice 2019), le groupe est confiant dans l'atteinte de ses objectifs, à savoir une croissance de son chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 3%, et une amélioration significative de son Ebitda par rapport à 2018.

Conformément au plan de réduction des coûts annoncé, les charges externes baissent de 28,2% au 30 juin 2019 et s'élèvent à 932 000 euros, sous l'effet des différents actions mises en place ; revue des charges locatives et des dépenses marketing notamment. En parallèle, les charges de personnel reculent de 25,5% à 2,5 millions d'euros.

(AOF) - Horizontal Software a présenté des résultats en nette amélioration au premier semestre grâce à la réduction de ses frais fixes et la sélectivité de ses projets. L'éditeur de logiciels du capital humain a dévoilé une perte nette de 669 000 euros contre une perte de 3,38 millions d'euros, un an auparavant. L'Ebitda a suivi le même chemin, passant de -1,67 million d'euros à -97 000 euros ce semestre. Le chiffre d'affaires recule de 1,1% à 2,751 millions d'euros.

