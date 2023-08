Horizon Therapeutics: hausse attendu après que la FTC lâche du lest sur le rachat par Amgen

La FTC a intenté une action en justice le 16 mai afin d'empêcher la transaction, redoutant qu'Amgen ne tire parti de ses importantes ventes de médicaments pour faire pression sur les compagnies d'assurance et les gestionnaires de prestations pharmaceutiques afin qu'ils accordent des conditions favorables pour les deux produits phares d'Horizon - le Tepezza, traitement de la maladie thyroïdienne de l'œil, qui connaît une croissance rapide, et le Krystexxa, médicament contre la goutte.

(AOF) - Horizon Therapeutics est attendu en hausse de plus de 5% en pré-marché à Wall Street après que la Commission fédérale américaine du commerce (FTC) a suspendu sa contestation du rachat de la société par Amgen pour 27,8 milliards de dollars. Amgen a déclaré être prête à démontrer aux tribunaux qu'il n'y avait aucune raison légale ou factuelle d'interdire le rachat, prévu d'ici la mi-décembre 2023. "Nous serions heureux que notre engagement soit respecté au lieu de passer par une longue procédure judiciaire", a déclaré la société dans un communiqué.

