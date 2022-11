Horizon Therapeutics fait chuter Sanofi

(AOF) - Horizon Therapeutics a confirmé les informations de presse selon lesquelles il était engagé dans des discussions « très préliminaires » avec Amgen, Janssen (Johnson & Johnson) et Sanofi, soulignant qu’il n'y a « aucune certitude qu'une offre sera faite sur la société ». Cette société biotech irlandaise, spécialiste des maladies rares et auto-immunes, est attendue en hausse de plus de 30% avant l’ouverture du Nasdaq. Elle affichait une capitalisation de près 18 milliards de dollars à la clôture mardi.

A la suite de cette information, Sanofi affiche la plus forte baisse du CAC 40, -2,60 % à 80,90 euros.

Invest Securities souligne que ce serai là une acquisition majeure pour Sanofi, dont l'acquisition la plus importante était Genzyme, rachetée en 2011 pour un montant de 20 milliards de dollars. " Horizon se spécialise dans les maladies auto-immunes orphelines et serait ainsi, à l'instar de Genzyme en 2011, un bon complément au portefeuille de Sanofi ", explique le broker.

Chacun des candidats au rachat de Horizon est tenu d'annoncer s'il a ou non une intention ferme de faire une offre sur la société au plus tard à 17h00 (heure de New York) le 10 janvier 2023