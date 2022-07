Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hopscotch: transfert sur Euronext Growth le 27 juillet information fournie par Cercle Finance • 25/07/2022 à 11:16









(CercleFinance.com) - Hopscotch Groupe annonce que le transfert de la cotation de ses actions du marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment C) vers le système multilatéral de négociations Euronext Growth Paris sera effectif ce 27 juillet.



La demande d'admission des actions Hopscotch Groupe sur le marché Euronext Growth Paris a été approuvée par le Comité des admissions d'Euronext le 21 juillet. Ce projet a été autorisé par l'assemblée générale des actionnaires réunie le 24 mai.



Ce transfert va permettre à la société 'd'être cotée sur un marché plus adapté à sa taille et à sa capitalisation boursière, de simplifier son fonctionnement et de réduire les coûts de cotation, tout en lui permettant de bénéficier de l'attrait des marchés financiers'.





