Hopscotch signe un exercice 2022 solide et le dividende fait son retour

Grâce à sa structure financière solide, le groupe poursuivra sa stratégie de croissance externe tournée vers l'international, et vers le renforcement dans des secteurs porteurs tels que le tourisme.

Hopscotch est en pourparlers avec le groupe Vero qui opère les mêmes métiers dans 6 pays d'Asie du Sud Est, et emploie 200 collaborateurs.

(AOF) - Hopscotch, groupe de conseil en communication, a dévoilé au titre de l'exercice 2022 un résultat net part du groupe de 5,578 millions d'euros contre 3,995 millions d'euros un an plus tôt. Son résultat opérationnel courant se situe à hauteur de 9,042 millions d'euros contre 6,753 millions. S'agissant du chiffre d'affaires annuel, celui-ci ressort en croissance de ,6% à 246,809 millions d'euros.

