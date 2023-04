Hopscotch renforce son offre en marketing d’influence

Analyse sectorielle Communication et Médias

En s'associant à ces acteurs de référence sur le marché, AD Crew a pour ambition d'accélérer son développement, local et international, notamment par la création de synergies commerciales avec les autres entités du groupe.

(AOF) - Hopscotch a annoncé une prise de participation dans l'agence spécialisée en marketing d’influence AD Crew. L’agence dispose d’un carnet d’adresses avec un réseau de près de 15 000 influenceurs dans 10 pays. Cette prise de participation de 49% avec une option sur la majorité va permettre à Hopscotch de renforcer son offre en marketing d’Influence, portée par l’agence heaven et par les agences de relations publics du groupe.

