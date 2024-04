Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hopscotch: projet de montée au capital de Sopexa information fournie par Cercle Finance • 04/04/2024 à 09:23









(CercleFinance.com) - Hopscotch, dans le cadre de sa stratégie de croissance et après accord de son conseil de surveillance, annonce avoir entamé des discussions avec les minoritaires restants dans Sopexa en vue d'obtenir 100% de son capital.



La proposition soumise par Hopscotch à l'actionnaire minoritaire Holdexa doit recueillir son accord définitif dans les prochaines semaines. Pour rappel, Sopexa est filiale d'Hopscotch depuis 2016 et est détenue majoritairement depuis 2019 à hauteur de 66%.



Le groupe de communication précise que les banques de son pool ont toutes donné leur accord de principe pour financer l'acquisition des 34% restantes, pour une valeur proche de la quote-part dans les capitaux propres de la société.





