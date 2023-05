Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hopscotch: progression de 12% du CA au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 05/05/2023 à 13:57









(CercleFinance.com) - Hopscotch Groupe affiche un chiffre d'affaires de 51 millions d'euros au titre du premier trimestre 2023, en progression de 12,5% par rapport à l'an passé. Corrélativement, sa marge brute augmente de 9,3% et atteint 18,3 millions.



Telle qu'attendue, la croissance organique, mesurée à la marge brute, et comparée à un très bon premier trimestre 2022, est proche de 3,5%. Le reste de la croissance est dû à la consolidation de Hopscotch Sport, entrée dans le périmètre au second semestre 2022.



'De nombreux projets pourraient soutenir cette tendance pour les trimestres à venir. Notamment, l'approche des JO 2024 à Paris va entrainer une dynamique progressive dans nos activités', ajoute le groupe de communication.





Valeurs associées HOPSCOTCH GRP Euronext Paris +3.59%