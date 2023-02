Hopscotch porté par la reprise des activités événementielles

(AOF) - Hopscotch a fait état de son chiffre d’affaires et de sa marge brute consolidés au 31 décembre 2022. Le chiffre d’affaires consolidé du groupe de conseil en communication s’élève à 246,9 millions d’euros, et la marge brute consolidée atteint 86,4 millions d’euros pour l’exercice 2022, des valeurs records, respectivement en rebond de 59,7% et 28,8% par rapport à l’an passé. Tous les métiers du groupe (Event, PR, digital et marketing) poursuivent leur croissance organique continue depuis plusieurs années.

Enfin, Hopscotch consolide dans sa marge brute 2,4 millions d'euros sur le second semestre de l'exercice, provenant des sociétés spécialisées dans le sport, acquises en juin 2022 et consolidées pour la première fois.

Le groupe publiera ses résultats annuels 2022 consolidés le jeudi 30 mars 2023, après la fermeture des marchés.

