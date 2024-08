Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hopscotch: marge brute accrue de 17% au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 02/08/2024 à 13:28









(CercleFinance.com) - Hopscotch Groupe affiche un chiffre d'affaires et une marge brute du premier semestre 2024 à 129,6 et 49,3 millions d'euros, respectivement en croissance de 5,5% et 17,4% par rapport à la même période de l'année dernière.



'Le second trimestre confirme ainsi la tendance affichée au premier', note le groupe de conseil en communication, ajoutant que 'si toutes ses activités se montrent en croissance, l'événementiel se distingue particulièrement en ce début d'année'.



Hopscotch Groupe entend accélérer son développement notamment à l'international, et pour ce faire renforce sa plateforme de marque Hopscotch partout dans le monde. En particulier, sa filiale Sopexa change de nom pour Hopscotch Season.





Valeurs associées HOPSCOTCH GRP 22,90 EUR Euronext Paris +4,09%