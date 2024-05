Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hopscotch: la croissance se poursuit au premier trimestre information fournie par Cercle Finance • 03/05/2024 à 12:31









(CercleFinance.com) - Hopscotch, un groupe de conseil en communication, a annoncé vendredi que sa croissance s'était poursuivie au premier trimestre, avec notamment une hausse de 19,1% de sa marge brute.



L'ex-Public Système a annoncé ce matin que sa marge brute s'était élevée à 21,8 millions d'euros, à comparer avec 18,3 millions sur la même période de l'an dernier.



La société, spécialisée dans les relations publiques, l'événementiel et les services marketing, a par ailleurs vu son chiffre d'affaires progresser de 8,3% à 55,2 millions d'euros au premier trimestre.



Dans un communiqué, Hopscotch dit avoir bénéficié de la consolidation dans ses comptes de l'activité de l'agence Interface Tourism.



A périmètre comparable, le chiffre d'affaires s'élève à 50,7 millions d'euros, identique à l'an passé.



La marge brute atteint 19 millions d'euros en augmentation de 4,1%, qui montre ainsi la poursuite de la croissance organique dans le groupe.



Hopscotch met en avant le dynamisme des métiers de l'événement et du conseil.



A la Bourse de Paris, l'action se repliait de plus de 1% vendredi à la mi-journée. Le titre, qui a bondi de plus de 50% ces six derniers mois, avait atteint des plus hauts historiques le mois dernier.





Valeurs associées HOPSCOTCH GRP Euronext Paris -1.36%