Hopscotch: hausse de 74% du CA à neuf mois

(CercleFinance.com) - Le groupe de conseil en communication Hopscotch annonce un chiffre d'affaires au 30 septembre de 161,4 millions d'euros (+73,7%), et une marge brute de 58,1 millions (+42,4%), 'avec un troisième trimestre dans la lignée des précédents'.



Les métiers de l'événement poursuivent leur fort rebond avec près de 98% d'augmentation de la marge brute à date, mais le groupe revendique aussi une poursuite de la croissance dans les relations publiques, le digital, l'influence et à l'international.



La situation financière nette reste positive avec une trésorerie d'environ 49,5 millions d'euros et des dettes bancaires d'environ 8,4 millions, à quoi s'ajoutent le PGE en cours de remboursement avec un capital restant de 19,4 millions.





