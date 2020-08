HOPSCOTCH GROUPE : repli du chiffre d'affaires de 33,8% au premier semestre

(AOF) - Hopscotch Groupe a fait état d'un repli de 33,8% de son chiffre d'affaires consolidé au premier semestre 2020 à 52,2 millions d'euros contre 78,8 millions d'euros un an plus tôt. La marge brute consolidée de l'expert en communication événementielle s'établit à 22,5 millions pour la période, après 28,1 millions au premier semestre 2019, soit une baisse de 19,9%.

Comme annoncé dans un précédent communiqué, le groupe souligne que les activités événementielles expliquent la presque totalité de cette baisse.

Sans surprise, l'activité au deuxième trimestre a davantage été marquée que celle du premier. Ainsi, le chiffre d'affaires consolidé au deuxième trimestre est en recul de 60,6% à 17,5 millions d'euros, la marge brute consolidée est, de son côté, en retrait. de 34,9% à 9,7 millions.

Dans un contexte encore très incertain, et de crise économique annoncée, la société précise qu'elle maintient les mesures d'économies engagées afin de limiter au mieux l'impact de cette situation exceptionnelle sur les comptes consolidés.

Hopscotch Groupe rappelle avoir bénéficié d'un prêt garanti par l'Etat de 15 millions d'euros au 30 juin, et dispose encore d'une trésorerie élevée.

L'entreprise publiera son résultat au premier semestre 2020 consolidé le 23 septembre 2020, après la fermeture des marchés.

