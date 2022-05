Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hopscotch: feu vert de l'AG au transfert sur Euronext Growth information fournie par Cercle Finance • 26/05/2022 à 16:08









(CercleFinance.com) - Hopscotch Groupe annonce que son assemblée générale mixte a approuvé le projet de transfert de cotation de ses actions du marché réglementé Euronext Paris compartiment C, vers Euronext Growth Paris, et a conféré tous pouvoirs au directoire à cet effet.



Sous réserve de l'accord d'Euronext Paris, cette cotation sur Euronext Growth Paris s'effectuera dans le cadre d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes de la société, sans émission d'actions nouvelles.



Ce projet permettrait à Hopscotch de simplifier son fonctionnement et de réduire ses coûts de cotation, tout en bénéficiant de l'attrait des marchés financiers. La décision d'Euronext Paris est attendue à compter du 27 juin et le transfert effectif, au plus tôt le 24 juillet.





