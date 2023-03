Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hopscotch: en berne malgré des résultats annuels accrus information fournie par Cercle Finance • 31/03/2023 à 10:50









(CercleFinance.com) - Hopscotch lâche 6% malgré la publication pour 2022 d'un résultat net part du groupe de 5,6 millions d'euros, contre quatre millions l'année précédente, et d'un résultat opérationnel courant en croissance de 34% à neuf millions.



A 246,8 millions d'euros, le chiffre d'affaires a enregistré un record 'grâce à la poursuite du rebond des événements, mais aussi grâce à la continuité de la croissance dans les métiers des relations publics et du digital, ainsi que de l'international avec Sopexa'.



Avec une situation financière nette largement positive, et des capitaux propres de 28 millions d'euros, il sera proposé à l'assemblée générale le versement d'un dividende de 0,50 euro par action, qui sera mis en paiement le lundi 10 juillet.





Valeurs associées HOPSCOTCH GRP Euronext Paris -6.70%