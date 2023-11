Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Hopscotch: croissance de 12% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 03/11/2023 à 15:30









(CercleFinance.com) - Le groupe de communication Hopscotch Groupe affiche un chiffre d'affaires au 30 septembre 2023 de 180,2 millions d'euros et une marge brute de 63,4 millions, en hausses de respectivement 11,7% et 9,1% par rapport aux neuf premiers mois de 2022.



'Le troisième trimestre prolonge la tendance, mais sans bénéficier de l'effet de périmètre généré par la consolidation de la branche sport. Les bonnes performances dans l'événementiel expliquent une large partie de la croissance constatée', précise-t-il.



Hopscotch prévoit de bénéficier du même élan sur l'ensemble de l'exercice. Sa participation aux événements sportifs de l'été 2024 commencera à contribuer à cette dynamique sur le second semestre 2023, mais l'essentiel restera concentré sur l'exercice 2024.





Valeurs associées HOPSCOTCH GRP Euronext Paris +5.40%