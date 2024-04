Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Hopscotch: baisse de 19% du résultat net annuel information fournie par Cercle Finance • 02/04/2024 à 15:23









(CercleFinance.com) - Hopscotch Group publie au titre de 2023 un résultat net en baisse de 19,4% à 5,19 millions d'euros, du fait d'une surcharge temporaire liée à la perte financière, alors que son résultat opérationnel a augmenté de 6% à 9,93 millions d'euros.



Le groupe de communication et de marketing services a réalisé une progression du chiffre d'affaires à 271,4 millions d'euros (+10%) et de la marge brute à 92,9 millions (+8%), ce qui constitue à nouveau un plus haut dans son histoire.



Un dividende de 0,65 euro par action, en hausse de 30%, sera proposé à l'AG. En consolidant la branche tourisme en 2024, Hopscotch estime que sa marge brute dépassera les 100 millions d'euros, et devrait constater une amélioration de la marge opérationnelle.





